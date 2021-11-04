Парня избили и ограбили, заманив его в квартиру под видом свидания в Нур-Султане

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В столичную полицию обратился 24-летний местный житель, который заявил, что его избили и ограбили, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Пострадавший рассказал, что познакомился на улице с двумя девушками и обменялся с ними номерами телефонов.

Через 2 дня одна из новых знакомых предложила парню продолжить общение на съемной квартире.

Для встречи потерпевший арендовал квартиру на сутки и пригласил девушку на свидание, та пришла вместе со своей подругой.

После распития спиртного пара уединилась в спальной комнате, однако через 30 минут, по словам заявителя, в комнату ворвались двое незнакомых парней и по очереди, избивая его, стали требовать денежные средства. В итоге они отобрали у пострадавшего смартфон марки iPhone 12 и смарт-часы марки Аpple Watch.

Материальный ущерб оценили на сумму 650 тысяч тенге.

Получив информацию, полицейские района "Алматы" приступили к поискам подозреваемых. В итоге они задержали четверых подозреваемых: двух девушек и двух парней в возрасте 18-19 лет.

Установлено, что группа в погоне за легкими деньгами заранее запланировала преступление.

Молодые люди уже дали признательные показания полиции.

Смарт-часы правоохранители изъяли, тогда как смартфон подозреваемые уже успели продать. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940606-parnya-izbili-i-ograbili-zamaniv-ego-v-kvartiru-pod-vidom-priglasheniya-na-svidanie-v-nur-sultane/