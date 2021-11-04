Выбит зуб, сотрясение: стало известно о состоянии жестоко избитых отцом детей в Павлодаре

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В Павлодаре отец жестоко избил двух детей за баловство. В управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавших, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации медиков, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения поступили в травматологическое отделение областной детской больницы примерно в 19 часов 28 октября.

"У девочки диагностирован ушиб мягких тканей правой лопатки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Мама отказалась от стационарного лечения. У мальчика диагностирован ушиб верхней губы, травматическая экстракция верхнего зуба. В госпитализации не нуждался", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Напомним, отец жестоко избил за баловство своих детей 6 и 7 лет. Мужчина после "воспитательных" процедур ушел на работу. Медиков вызвала вернувшаяся домой мать. Отмечалось, что мужчина выбил сыну два зуба. Теперь выяснилось, что один.

Полицейские завели уголовное дело, назначили экспертизы. На время расследования отец находится вне семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940483-vybit-zub-sotryasenie-stalo-izvestno-o-sostoyanii-zhestoko-izbityh-ottsom-detey-v-pavlodare/