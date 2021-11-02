Выбил зубы: отец жестоко избил детей за баловство в Павлодаре

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Отец жестоко избил детей за баловство в Павлодаре, выбив 6-летнему сыну два зуба. После рукоприкладства он ушел на работу, к медикам и в полицию обратилась вернувшаяся домой жена, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам 36-летней жительницы Павлодара, 28 октября муж избил их детей: 6-летнего сына и 7-летнюю дочь. При этом мужчина выбил два зуба мальчику.

На место выехали правоохранители. Здесь они выяснили, что супруга в тот момент находилась на работе. Дети остались дома с отцом, баловались, выбегали на балкон, на его замечания не реагировали.

Чтобы "усмирить" их глава семейства пустил в ход кулаки. Когда женщина вернулась домой, муж уже ушел на работу. Она незамедлительно обратилась за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено досудебное расследование по ч.2 ст.140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением).

Назначены экспертизы. На время расследования отец находится вне семьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940170-vybil-zuby-otets-zhestoko-izbil-detey-za-balovstvo-v-pavlodare/