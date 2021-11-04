Мужчина сломал руку своей сожительнице в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сломал руку своей сожительнице, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

39-летняя жительница одного из сел региона обратилась в полицию 1 ноября текущего года. Женщина сообщила, что 6 октября ее сожитель в ходе ссоры нанес ей телесные повреждения. Он повредил ей руку.

После обращения в медучреждение пострадавшей был поставлен диагноз "Закрытый перелом правого локтевого сустава".

Стражи порядка задержали 34-летнего сожителя потерпевшей. По факту нанесения телесных повреждений было начато расследование по 107 статье УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940450-muzhchina-slomal-ruku-svoey-sozhitelnitse-v-akmolinskoy-oblasti/