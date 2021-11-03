Двоих подозреваемых-домушников задержали алматинские полицейские

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Алматинские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в серии краж. По данным правоохранителей, подозреваемые обворовывали дома алматинцев среди бела дня, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали стражи порядка, злоумышленники пользовались тем, что хозяева на работе, а дома без присмотра, и проникали либо через окна, либо взламывая входные двери.

Замначальника ДП города Алматы Берик Абильбеков сообщил, что оба задержанных ранее уже были судимы за кражи чужого имущества.

Полицейский добавил, что двоих мужчин в возрасте 23 и 34 года задержали в Алматинской области.

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

"В одном из последних преступных эпизодов подозреваемые обворовали дом, расположенный на улице Некрасова в Турксибском районе Алматы. Оттуда они тайно похитили золотые изделия и денежные средства в сумму 3,1 тысячи долларов", – рассказал Абильбеков.

Сейчас полиция проверяет версию с причастностью задержанных к другим похожим преступлениям. Их поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940405-dvoih-podozrevaemyh-domushnikov-zaderzhali-almatinskie-politseyskie/