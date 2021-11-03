Утверждал, что секс был по согласию: 23-летний павлодарец получил срок за изнасилование

Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя села в пригороде Павлодара признали виновным в изнасиловании девушки, при этом он на заседаниях в суде пытался доказать обратное. Уверял, что секс был обоюдным и к близости он никого не принуждал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

Уголовное дело по факту изнасилования рассмотрели в закрытом режиме. Известно, что потерпевшая требовала в суде лишить свободы своего обидчика. Тот, в свою очередь, настаивал, что близость была по обоюдному согласию.

"Вина подсудимого в изнасиловании подтверждена собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, заключениями экспертиз, вещественными доказательствами", - сообщили в Павлодарском городском суде №2.

Судья вынес обвинительный приговор. 23-летнего парня за изнасилование осудили на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

К этому прибавились еще полгода за неотбытую часть срока за предыдущее преступление. В 2019 году молодого человека осудили за разбой. На берегу Иртыша он стал угрожать ножом женщине и отобрал велосипед.

В действиях 23-летнего парня признали рецидив преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу. Потерпевшей обязали выплатить моральный ущерб в 500 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940397-utverzhdal-chto-seks-byl-po-soglasiyu-23-letniy-pavlodarets-poluchil-srok-za-iznasilovanie/