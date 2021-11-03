Мужчину подозревают в оплате покупок найденной банковской картой в Атырау (видео)

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Полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в оплате покупок найденной банковской картой в Атырау, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

1 ноября в полицию обратился 26-летний горожанин. Он сообщил, что потерял свою банковскую карту. Обратившийся указал, что неизвестные совершили оплату его банковской картой, посетив различные магазины Атырау.

Вскоре полицейские задержали 47-летнего подозреваемого. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940334-muzhchinu-podozrevayut-v-oplate-pokupok-naydennoy-bankovskoy-kartoy-v-atyrau-video/