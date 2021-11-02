Более 12 млн тенге потеряла семейчанка, связавшись с бывшим заключенным

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Более 12 млн тенге выманил у жительницы Семея бывший заключенный. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

37-летняя жительница Семея сообщила стражам порядка, что 38-летний житель Усть-Каменогорска, отбывавший наказание в колонии, под предлогом оказания помощи в улучшении условий для ее мужа обманным путем завладел ее 12 580 000 тенге.

Следствие выяснило, что этот мужчина сидел вместе с ее супругом в 2019 году, а потом вышел на свободу.

Затем он связался с женщиной и заверил ее в том, что за вознаграждение ее мужа в скором времени выпустят из тюрьмы досрочно, а также пообещал покровительство в колонии.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество)",- рассказал начальник управления полиции Семея Шалкар Кунанбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940180-bolee-12-mln-tenge-poteryala-semeychanka-svyazavshis-s-byvshim-zaklyuchennym/