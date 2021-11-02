950 томов уголовного дела о крупной финансовой пирамиде направили в суд в Казахстане

Здание полиции. Фото: ДП Туркестанской области

950 томов уголовного дела в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды "Индиго24"-"Evolution Corpration" направили в суд в Туркестанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

C лета 2020 года в полицию начали поступать заявления от людей, ставших жертвами финансовой пирамиды "Индиго24". В основном это были жители Туркестанской и Мангистауской областей, Шымкента и Нур-Султана.

Количество потерпевших составило свыше 2000 человек. Были задержаны 25 подозреваемых - жители Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск.

У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество. Досудебное расследование длилось больше года. Проведен колоссальный объем работы по сбору доказательств, в том числе 15 видов экспертиз.

Следственная группа установила, что с февраля 2018 года по август 2020 года путем афер и обещаний вкладчикам в течение полугода стопроцентной прибыли, преступная группа выманила у граждан более 3 млрд тенге.

Присвоенные деньги распределяли между собой. При этом люди брали кредиты и отдавали свои дома в залог.

В итоге многотомное уголовное дело, состоящее из более 160 тысяч страниц, с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд.

Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 "Мошенничество", 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой" и 262 "Создание и руководство организованной преступной группой".

Ранее также стало известно, что сотни людей стали жертвами финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое будущее" в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940110-950-tomov-ugolovnogo-dela-o-krupnoy-finansovoy-piramide-napravili-v-sud-v-kazahstane/