Сотни людей стали жертвами финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое будущее" в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Западно-Казахстанской области была пресечена деятельность двух организаторов финансовых пирамид. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое будущее", в которые привлекали средства граждан.

Они создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение в течение 7 дней вознаграждения более 100% от суммы.

Средства принимались как наличными, так и перечислением на банковскую карту.

Прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов от других. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Всего в финансовые пирамиды привлекли средства 435 человек на общую сумму свыше 63 миллионов тенге.

Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.

Фото: АФМ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940054-sotni-lyudey-stali-zhertvami-finpiramid-lider-altyn-tumar-i-velikoe-buduschee-v-zko/