Троих 18-летних парней подозревают в ограблении прохожего в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Карагандинские полицейские задержали троих парней, которых подозревают в ограблении прохожего, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 19 октября в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 20-летнего местного жителя. Парень сообщил, что стал жертвой нападения со стороны группы неизвестных ему людей.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший в момент происшествия проходил по двору многоквартирного дома. Там на него напали неизвестные и с применением силы отобрали смартфон, зарядное устройство и двое часов.

Сумма ущерба составила 387 тысяч тенге.

27 октября полицейские задержали троих молодых людей в возрасте 18 лет. Вскоре после этого подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства по делу изъяты.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 191 УК РК ("Грабеж"). Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939939-troih-18-letnih-parney-podozrevayut-v-ograblenii-prohozhego-v-karagande/