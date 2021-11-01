Свидание с малознакомым мужчиной обернулось для астанчанки преступлением

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В Нур-Султане женщину обокрали прямо во время свидания – ее ухажера задержали и допросили, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

В полицию по факту хищения телефона обратилась 40-летняя жительница столицы. По ее рассказу, она познакомилась с неким мужчиной, продолжить знакомство они решили у нее дома.

"Встретившись позже по улице Кудайбердыулы, парочка начала распивать спиртные напитки. Дождавшись момента, когда спутница отвлеклась, злоумышленник совершил кражу мобильного телефона Xiaomi и спешно покинул квартиру", – рассказали в МВД.

Сотрудники криминальной полиции района Алматы в ходе розыскных мероприятий задержали 30-летнего мужчину без постоянного заработка – его подозревают в краже.

"По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания. Телефон изъят", – добавили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939936-svidanie-s-maloznakomym-muzhchinoy-obernulos-dlya-astanchanki-prestupleniem/