Кровавая драка в Актау: мужчину пырнули в грудь ножом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ночь на 31 октября в доме №26 в 12 микрорайоне Актау произошла драка, в результате которой молодого человека пырнули ножом в грудь. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает Lada.kz.

Опубликовано видео с последствиями произошедших разборок - лестничная площадка в крови.

По словам очевидцев, примерно в 03.30 часов в подъезде многоэтажки между молодыми людьми произошла драка. Один из участников конфликта пырнул ножом своего оппонента в грудь.

На место приехали полицейские, пострадавшего увезли в больницу.

По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, пострадал 30-летний мужчина. Он получил проникающее ранение грудной клетки. В момент потасовки был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшему провели операцию, перевели в реанимационное отделение. Он был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Он уже находится в кардиоцентре. У пациента диагностировано повреждение плечевой артерии.

В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту задержан подозреваемый. Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1939889-krovavaya-draka-v-aktau-muzhchinu-pyrnuli-v-grud-nozhom/