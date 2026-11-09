"Спускался на связанных покрывалах": суд по делу о смертельном падении 17-летнего студента начался в Актобе (видео)

В Актобе начался суд по делу о гибели 17-летнего студента колледжа, который спускался из окна общежития на связанных покрывалах и сорвался вниз, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе начался суд по громкому делу о гибели 17-летнего студента, который сорвался с четвертого этажа общежития колледжа.

Инцидент произошел семь месяцев назад в общежитии колледжа транспорта, связи и новых технологий.

По версии обвинения, трое младшекурсников сидели в комнате, когда к ним заглянул 21-летний студент четвертого курса Мади Сугербай. Сначала попросил сигареты. Не найдя, отправил искать по другим комнатам. А затем, как утверждает обвинение, велел сходить в магазин за перекусом.

Но двери в общежитии были закрыты. Тогда, по материалам дела, старшекурсник предложил спустить одного из ребят через окно на связанных покрывалах.

Спускаться начал 17-летний Нурбакыт Бакыт, который сорвался с высоты вниз.

"Мы связали пять одеял. Ернар держал один конец, другой спустили через окно. Я стоял у двери. Нурбакыт начал спускаться. Вдруг Ернар сказал, что тот сорвался и лежит внизу с окровавленной головой. Я подбежал к окну и увидел Нурбакыта на земле", - говорится в видео, которое продемонстрировали в зале суда.

Сообщается, что подросток упал с высоты, получил тяжелые травмы и впал в кому. Спустя 42 дня студент умер. Его мать уверена: сына запугали и заставили выполнять поручения старшекурсника. А когда случилась трагедия, по ее словам, руководство колледжа попыталось представить все как несчастный случай.

"Мне в четыре утра позвонили из колледжа и сообщили, что сын попал в больницу. Когда я приехала в Актобе, меня встретили преподаватели и руководство.

Они утверждали, что сын ночью проголодался и сам решил спуститься через окно в магазин за едой. Но я не поверила. Накануне вечером я перевела ему деньги. Позже мы даже созванивались по видеосвязи, и он показывал, что купил", - заявила мать погибшего Кулайм Колова.

На заседании также присутствовала мать подсудимого. Она приехала из Атырауской области. На скамье подсудимых оказался ее седьмой, младший ребенок. Женщина категорически не согласна с обвинением и считает, что ее сын ни в чем не виноват.

"Дети собирались в магазин, и сын дал им 2000 тенге. Попросил: "Мне тоже кое-что купите". Он вообще не участвовал в этой истории, ушел к себе в комнату.

Мой сын даже мухи не обидит! Никто не говорил, что он кого-то бил или избивал. Когда все произошло, его даже рядом не было. Теперь на моего сына просто пытаются переложить всю вину", - сказала мать подсудимого Бакытжамал Шабаева.

Сугербаю предъявили обвинения по двум статьям - "Оставление в опасности" и "Причинение смерти по неосторожности".

Сам он вину отрицает. Мать погибшего требует привлечь к ответственности и сотрудников колледжа, а также общежития.

Источник: КТК.

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