Пенсионерка сорвалась с пятиметрового обрыва на берегу Иртыша в Павлодаре (видео)

Пенсионерку, сорвавшуюся с пятиметрового обрыва на берегу Иртыша, спасатели подняли с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Павлодаре спасатели МЧС эвакуировали пожилую женщину, упавшую с обрыва на берегу реки Иртыш. Происшествие случилось 8 ноября на улице А. Бөкейхана.

"8 ноября на пульт 112 ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в городе Павлодар по улице А.Бөкейхана пожилая женщина 1945 года рождения, прогуливаясь вдоль обрыва на берегу реки Иртыш, по неосторожности сорвалась вниз.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели МЧС. Прибывшие сотрудники установили местонахождение пострадавшей и приступили к проведению спасательных работ", - говорится в сообщении.

Из-за сложного рельефа и высоты обрыва для подъема женщины потребовалось альпинистское снаряжение. Спасатели использовали специальные средства и носилки, чтобы эвакуировать ее с высоты около пяти метров.

Пострадавшую благополучно доставили на безопасный участок и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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