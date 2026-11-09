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      Редактор региональных новостей

      Казахстанец упал с лестницы на работе

      Опубликовано:

      Мужчина упал с лестницы
      Мужчина упал с лестницы. Иллюстративное фото: Olga Yastremska/Getty Images

      В Актау ТОО не согласилось с заключением государственного инспектора труда после падения работника с лестницы и обратилось в суд, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, в специализированном межрайонном административном суде рассмотрено дело по иску ТОО к Департаменту Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК по Мангистауской области о признании незаконным и отмене заключения от 1 июля 2026 года.

      14 декабря 2024 года сотрудник ТОО, спускаясь по лестнице на рабочем месте, упал и получил производственную травму.

      По результатам первоначального расследования несчастного случая комиссией была установлена степень вины работника в размере 80%, работодателя - 20%.

      Работник обжаловал составленный акт работодателя.

      Главный государственный инспектор труда Мангистауской области, рассмотрев жалобу работника, внес в акт изменения, установив вину работника в размере 0%, а работодателя - 100%.

      Не согласившись с данным заключением, ТОО обратилось в суд, указав, что причиной происшествия стало нахождение работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

      Представитель ответчика иск не признал, пояснив, что факт употребления работником алкоголя на рабочем месте документально не подтвержден, а производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Кроме того, были приведены доводы о ненадлежащем обеспечении работодателем мер безопасности на рабочем месте.

      Изучив материалы дела и доводы сторон, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения административного иска.

      В соответствии с ч.4 ст.155 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, если суд установит, что оспариваемый акт принят в пределах компетенции и в соответствии с законодательством, в удовлетворении иска отказывается.

      По итогам рассмотрения дела суд отказал ТОО в удовлетворении иска о признании незаконным и отмене заключения государственного инспектора труда от 1 июля 2026 года.

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