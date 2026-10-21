Мотоциклист пострадал в горах Алматы

Спасатели пришли на помощь травмированному мотоциклисту в горах Алматы - после пострадавшего передали в руки медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в Бутаковском ущелье Медеуского района Алматы - 18-летний мотоциклист получил травму правой ноги и нуждался в помощи спасателей.

"Спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали его, после чего передали бригаде Центра медицины катастроф", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, пострадавший мотоциклист был передан медицинским специалистам ЦМК МЧС для дальнейшего оказания помощи.

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