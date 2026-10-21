Мотоциклист пострадал в горах Алматы
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Спасатели пришли на помощь травмированному мотоциклисту в горах Алматы - после пострадавшего передали в руки медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в Бутаковском ущелье Медеуского района Алматы - 18-летний мотоциклист получил травму правой ноги и нуждался в помощи спасателей.
"Спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали его, после чего передали бригаде Центра медицины катастроф", - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в МЧС, пострадавший мотоциклист был передан медицинским специалистам ЦМК МЧС для дальнейшего оказания помощи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2445498-motociklist-postradal-v-gorah-almaty/
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