"Был в наушниках и с телефоном": парень попал под поезд в центре Семея (видео)

В центре Семея 23-летний парень попал под поезд и потерял часть ноги - как сообщается, он был в наушниках и с телефоном, не видел, что переезд закрыт, передает сайт телеканала КТК.

В Семее под колеса пассажирского поезда попал парень 23 лет. Он выжил буквально чудом, но потерял часть ноги и получил множество травм. Говорят, что он попросту не заметил движущийся состав.

"Парень был в наушниках, капюшоне, с сотовым телефоном шел - не видел, что переезд закрыт, машины стоят и поезда. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - рассказал замначальника ОП на транспорте на станции Семей Ербол Кожакарим.

ЧП произошло в самом центре города. Молодой человек переходил закрытый переезд в районе рынка, когда его сбил локомотив. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, парень оказался под составом и с множественными травмами был госпитализирован.

Полицейские и медики просят граждан быть крайне осторожными, переходя железнодорожные пути. Весной на этом же самом месте под колесами поезда погибла женщина. Ее буквально перерезало пополам. И вот новое ЧП.

О состоянии пострадавшего парня представителям издания рассказали в БСМП.

"После стабилизации состояния по экстренным показаниям был взят на операцию. Произведена операция - ампутация правой голени на уровне средней трети голени. После стабилизации состояния сегодня, 20 октября, пациент был переведен в отделение политравмы", - сообщил заведующий отделением политравмы БСМП Семея Дарын Бахтыбаев.

Источник: КТК

Напомним о предыдущей, летальной, трагедии в Семее на железнодорожном переезде - под колесами товарного поезда погибла женщина.

А в сентябре трое человек - водитель и два пассажира автомобиля, выехавшего на ж/д пути, скончались в результате столкновения авто с поездом в Карагандинской области.

