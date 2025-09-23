jitsu gif
    Происшествия
      Дети получили ожоги в Акмолинской области

      Опубликовано:

      Мальчик на больничной койке
      Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Krit of Studio OMG / Getty Images

      В последние дни в Акмолинской области зарегистрировали несколько случаев получения ожогов малолетними детьми. Родителям напоминают о важности безопасной среды, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, зарегистрированы факты получения термических ожогов детьми раннего возраста в быту.

      "Так, в Астраханском районе пострадала девочка 2023 года рождения, в Степногорске госпитализировали ребенка в возрасте 1 год 2 месяца. Ранее там же ожоги получили двое малышей из одной семьи", - рассказали в ведомстве.

      В департаменте полиции региона напоминают родителям и законным представителям о необходимости строгого соблюдения правил безопасности.

      "Основная причина подобных несчастных случаев - оставление детей без присмотра. В большинстве случаев таких трагедий можно избежать, если взрослые будут проявлять бдительность и заранее позаботятся о безопасной среде для ребенка. Помните - несколько секунд невнимательности могут обернуться тяжелыми последствиями для здоровья малыша", - подчеркнули в ведомстве.

      За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка родители могут быть привлечены к административной, а в отдельных случаях и уголовной ответственности.

      Ранее стало известно, что в Петропавловске врачи пытаются спасти трехлетнего малыша, который выпал из окна пятого этажа. Ребенка на асфальте нашли соседи. По словам очевидцев, мальчик сорвался вместе с москитной сеткой, а его мама в тот момент была дома и готовила еду.

      В Павлодаре дети на футбольном поле в школе играли с бутылкой, в которой было средство для чистки труб. Бутылка взорвалась - семерых школьников госпитализировали. У пострадавших диагностировали термические ожоги кистей рук, лица и глаз.

