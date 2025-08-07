Утонул, спасая людей: семье погибшего казахстанца подарили квартиру

В Мангистау семье 39-летнего Ерлана Шонтабаева из села Курык, который погиб, спасая тонущих отдыхающих у Каспийского моря, подарили квартиру, передает Lada.kz.

По данным издания, материальная помощь семье была оказана по инициативе акима области Нурдаулета Килыбая за счет спонсорских средств.

Помимо этого, от лица строительной компании родным погибшего мужчины вручили ключи от новой трехкомнатной квартиры в Актау. Жилье полностью готово к заселению.

Отмечается, что у погибшего мужчины остались супруга и пятеро детей.

Напомним, в конце июля сообщалось, что в Актау 39-летний Ерлан Шонтабаев во время отдыха на берегу Каспия услышал крики о помощи. Он не раздумывая бросился в воду.

"Он сумел спасти двух девушек, но, когда пошел вытаскивать парня, тот, вероятно, в панике схватился за ногу Ерлана Шонтабаева, и оба ушли под воду", - рассказали родные мужчину.

Спасти обоих мужчин не удалось.

Ерлана Шонтабаева похоронили на родине, в селе Курык. У него осталось пятеро детей, младшему из которых всего 3 месяца.

Отметим, что сотрудники ДЧС Мангистау вручили семье погибшего благодарственное письмо.

