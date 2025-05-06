Тело пятиклассника нашли спустя два дня поисков в Кызылординской области
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В Кызылординской области трагически погиб 11-летний мальчик - он ушел купаться на близлежащий канал и не вернулся. Его тело искали больше суток, передает телеканал "Алматы".
Как рассказал начальник Управления по предупреждению ЧС Кызылорды Бейбитхан Спанов, погибший мальчик учился в пятом классе.
Сейчас выясняются все обстоятельства гибели ребенка.
"Мальчик 2014 года рождения самостоятельно решил искупаться в месте, где есть два моста в поселке Тасбогет. Там сильное течение в Сталинском канале. Более суток спасатели проводили поисковые работы. В итоге силами спасателей тело извлекли из воды", - сообщил Спанов.
Напомним, в апреле в Шымкенте ребенок утонул в вырытом для канализации котловане.
Ранее директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова озвучила статистику по детской смертности. Она рассказала, почему чаще всего травмируются дети.
Согласно статистике, ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей - 20% умирают в результате травм, несовместимых с жизнью.
Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2242326-telo-pyatiklassnika-nashli-spustya-dva-dnya-poiskov-v-kyzylordinskoy-oblasti/