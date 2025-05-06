Тело пятиклассника нашли спустя два дня поисков в Кызылординской области

В Кызылординской области трагически погиб 11-летний мальчик - он ушел купаться на близлежащий канал и не вернулся. Его тело искали больше суток, передает телеканал "Алматы".

Как рассказал начальник Управления по предупреждению ЧС Кызылорды Бейбитхан Спанов, погибший мальчик учился в пятом классе.

Сейчас выясняются все обстоятельства гибели ребенка.

"Мальчик 2014 года рождения самостоятельно решил искупаться в месте, где есть два моста в поселке Тасбогет. Там сильное течение в Сталинском канале. Более суток спасатели проводили поисковые работы. В итоге силами спасателей тело извлекли из воды", - сообщил Спанов.

Напомним, в апреле в Шымкенте ребенок утонул в вырытом для канализации котловане.

Ранее директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Магрипа Ембергенова озвучила статистику по детской смертности. Она рассказала, почему чаще всего травмируются дети.

Согласно статистике, ежегодно регистрируется до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей - 20% умирают в результате травм, несовместимых с жизнью.

Отмечается, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей: взрослые оставляют детей одних дома, в авто не пристегивают их, не используют детские кресла, не присматривают за ними на водоемах и других потенциально опасных местах.