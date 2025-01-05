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Парень получил перелом позвоночника, катаясь на горке в Павлодаре

Опубликовано:

Мужчина с "ватрушкой"
Мужчина на горке. Иллюстративное фото: Elena Goosen / Getty Images

В Павлодара 18-летний парень неудачно упал с горки и получил перелом поперечного отростка поясничного позвонка. Пострадала при катаниях и девушка, передает корреспондент NUR.KZ.

В первой городской больнице Павлодара рассказали, что парень поступил к ним 2 января. Доставили его с одной из городских горок. Павлодарца было решено госпитализировать.

Между тем в новогодние праздники также на горке пострадала и девушка.

"Девушка получила ушиб поясничного отдела позвоночника. Она была доставлена в травмпункт областной клинической больницы. Прошла через травмпункт, но не была госпитализирована", - сообщили в областной станции скорой медицинской помощи.

Ранее в Павлодаре трое человек, отмечая Новый год с алкоголем, получили обморожение. Медики отметили, что серьезных последствий у пострадавших не было. Вместе с тем на выходных в регионе не зарегистрировали ни одного случая травм от пиротехники.

А в Костанае пятеро детей получили различные травмы, катаясь на горке, и были госпитализированы. Две девочки на момент прибытия бригад скорой помощи находились без сознания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2208294-paren-poluchil-perelom-pozvonochnika-katayas-na-gorke-v-pavlodare/

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