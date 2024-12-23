Ушибы и сотрясения: около 30 детей пострадали на горках в Костанае

Травмы на ледяных горках в Костанае получили 29 детей - с аттракциона пострадавших увозили на скорых в больницу, передает сайт телеканала КТК.

За минувшие выходные на горках, которые залили к новогодним праздникам, получили травмы 29 детей - шестерых госпитализировали.

Около основной пятиметровой горки в центре Костаная скорой помощи пришлось чуть ли не дежурить. Оттуда некоторых увозили уже без сознания.

По большей части такие случаи происходят из-за недосмотра или отсутствия рядом взрослых, отметил медики.

Сообщается, что практически у всех пострадавших диагностированы травмы конечностей, ушибы и сотрясение мозга.

"Ребенок скатывается с горки, пытается встать с ледовой дорожки, и его сбивает следующий за ним ребенок. Ребенок падает и ударяется затылком об лед. Это происходит в 90% случаев. Этого могут не заметить ни взрослые, ни дети, он может лежать там даже пять-десять минут. Пока кто-нибудь не обратит внимания, что ребенок не двигается", - заявил и. о. заведующего отделением травматологии Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов.

Источник: КТК

Ранее на Instagram-странице службы скорой медицинской помощи Костаная сообщалось о том, что несколько детей пострадали на городских ледяных горках, некоторым потребовалась госпитализация.