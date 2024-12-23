Пятеро детей пострадали на ледяной горке в Костанае

В Костанае в воскресенье, 22 декабря, пятеро детей получили различные травмы, катаясь на горке, передает NUR.KZ со ссылкой на службу скорой помощи.

Как сообщается на Instagram-странице службы скорой медицинской помощи Костаная, вчера помощь понадобилась шести детям на горке в центре города, пятерых из них госпитализировали.

Врачи уточняют, что дети получили травмы различной степени тяжести. Две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания.

"Уважаемые родители, помните: ледяные горки не только забава и радость, но и объект повышенной опасности в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы, родители, в первую очередь несете ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка", - обратились медики к казахстанцам.