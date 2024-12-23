Пятеро детей пострадали на ледяной горке в Костанае
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В Костанае в воскресенье, 22 декабря, пятеро детей получили различные травмы, катаясь на горке, передает NUR.KZ со ссылкой на службу скорой помощи.
Как сообщается на Instagram-странице службы скорой медицинской помощи Костаная, вчера помощь понадобилась шести детям на горке в центре города, пятерых из них госпитализировали.
Врачи уточняют, что дети получили травмы различной степени тяжести. Две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания.
"Уважаемые родители, помните: ледяные горки не только забава и радость, но и объект повышенной опасности в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы, родители, в первую очередь несете ответственность за жизнь и здоровье вашего ребенка", - обратились медики к казахстанцам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203415-pyatero-detey-postradali-na-ledyanoy-gorke-v-kostanae/