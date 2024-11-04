Больше 16 часов искали девушку, которой стало плохо в горах близ Алматы
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В горах Заилийского Алатау спасли туристку, которой стало плохо во время похода. Девушку искали больше 16 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, в воскресенье, 3 ноября, во время похода группы из пяти туристов в Каскеленское ущелье одной участнице группы стало плохо.
"Так как связи не было, а в группе были пожилая женщина и дети, старшему группы пришлось оставить девушку, которая не могла самостоятельно ходить, чтобы спустить их и вызвать спасателей на помощь", – говорится в сообщении.
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, добравшись до спустившихся к парковке участников, приступили к поиску пострадавшей по указанным координатам.
Отмечается, что поисковые работы продлились более 16 часов.
После того как девушку нашли, ей оказали первую помощь и спустили на парковку к ожидавшим ее родным.
Напомним, в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Ему помогли спасатели.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК даны следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.
Для вызова спасателей следует обращаться по номеру 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2182443-bolshe-16-chasov-iskali-devushku-kotoroy-stalo-ploho-v-gorah-v-almatinskoy-oblasti/