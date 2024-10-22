Умерла Светлана Назарбаева
Опубликовано:
На 77 году жизни умерла мать Кайрата Сатыбалдыулы и Самата Абиша Светлана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на политолога Ербола Едилова.
"На 77-м году жизни скончалась Назарбаева Светлана Мырзахметовна. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой", - сообщил Едилов в своем Telegram-канале.
Как сообщается на сайте Республиканской межвузовской электронной библиотеки, Светлана Назарбаева родилась в Алматинской области Бурлю-тобинского района в поселке Лепсы.
Окончила КазПИ имени Абая, по специальности "филолог", кандидат педагогических наук.
Трудовую деятельность начала в 1970 году в качестве учителя русского языка и литературы.
С 1981 по 1984 годы являлась замдиректора средней школы № 91 Ауэзовского района Алматы. С 1984 по 2003 годы - директором школы № 24, затем гимназии № 130.
С ноября 2003 года Светлана Назарбаева являлась генеральным директором Республиканского полиграфического издательского комплекса "Дәуір".
Светлана Назарбаева являлась супругой брата Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Абишевича Назарбаева, скончавшегося в 1981 году.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2177390-umerla-svetlana-nazarbaeva/