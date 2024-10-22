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Умерла Светлана Назарбаева

Опубликовано:

Светлана Назарбаева
Светлана Назарбаева. Фото: rmebrk.kz

На 77 году жизни умерла мать Кайрата Сатыбалдыулы и Самата Абиша Светлана Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на политолога Ербола Едилова.

"На 77-м году жизни скончалась Назарбаева Светлана Мырзахметовна. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой", - сообщил Едилов в своем Telegram-канале.

Как сообщается на сайте Республиканской межвузовской электронной библиотеки, Светлана Назарбаева родилась в Алматинской области Бурлю-тобинского района в поселке Лепсы.

Окончила КазПИ имени Абая, по специальности "филолог", кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начала в 1970 году в качестве учителя русского языка и литературы.

С 1981 по 1984 годы являлась замдиректора средней школы № 91 Ауэзовского района Алматы. С 1984 по 2003 годы - директором школы № 24, затем гимназии № 130.

С ноября 2003 года Светлана Назарбаева являлась генеральным директором Республиканского полиграфического издательского комплекса "Дәуір".

Светлана Назарбаева являлась супругой брата Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Абишевича Назарбаева, скончавшегося в 1981 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2177390-umerla-svetlana-nazarbaeva/

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