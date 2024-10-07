Тело девочки нашли в заброшенном здании в Астане: причиной смерти оказалось отравление газом

В департаменте полиции Астаны озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы по делу загадочной смерти 14-летней девочки, передает сайт телеканала КТК.

Тело девочки было обнаружено в заброшенном здании в середине сентября. Тогда в полиции сообщали, что признаков насильственной смерти на теле нет.

Между тем судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя Аурелия отравилась газом. Но каким именно и где, пока не установлено.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления газовой смесью. Иные данные досудебного расследования, согласно со статьей 201 УПК РК, не подлежат разглашению", – заявили в столичном департаменте полиции.

Источник: КТК

Напомним, 12 сентября мы писали о том, что в Астане найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети.

В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже родные девочки заявили, что не верят в ненасильственную смерть девочки. По их словам, 14-летняя Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.