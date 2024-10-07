Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело девочки нашли в заброшенном здании в Астане: причиной смерти оказалось отравление газом

Опубликовано:

Девочка сидит, обняв колени
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В департаменте полиции Астаны озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы по делу загадочной смерти 14-летней девочки, передает сайт телеканала КТК.

Тело девочки было обнаружено в заброшенном здании в середине сентября. Тогда в полиции сообщали, что признаков насильственной смерти на теле нет.

Между тем судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя Аурелия отравилась газом. Но каким именно и где, пока не установлено.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления газовой смесью. Иные данные досудебного расследования, согласно со статьей 201 УПК РК, не подлежат разглашению", – заявили в столичном департаменте полиции.

Источник: КТК

Напомним, 12 сентября мы писали о том, что в Астане найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети.

В полиции тогда сообщали, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже родные девочки заявили, что не верят в ненасильственную смерть девочки. По их словам, 14-летняя Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2171226-telo-devochki-nashli-v-zabroshennom-zdanii-v-astane-prichinoy-smerti-okazalos-otravlenie-gazom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie