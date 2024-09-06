Полуторагодовалая девочка разбилась насмерть в Кокшетау

В Кокшетау полуторагодовалая девочка выпала из окна пятого этажа. Сегодня ребенок скончался в больнице. Ведется досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, 6 сентября, в управление полиции Кокшетау поступило сообщение о том, что в детской областной больнице скончалась жительница областного центра 2023 года рождения.

Следствие установило, что полуторагодовалая девочка 4 сентября выпала из окна пятого этажа многоэтажного дома.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование. Полицейскими изучаются обстоятельства инцидента, а также устанавливаются факты, которые могли стать причиной трагедии.

Ранее в Шымкенте ребенок 2020 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Малыша госпитализировали.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркивают правоохранители.