Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экскаватор упал в реку в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Экскаватор упал в реку
Экскаватор. Кадр из видео: МЧС РК

В Алматинской области спасен водитель экскаватора - техника упала в реку из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

В Райымбекском районе из-за сильного дождя водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание экскаватора с дороги в реку.

Спасатели подали лестницу и помоги мужчине подняться. В медицинской помощи пострадавший 1972 года рождения не нуждался.

Ранее сообщалось, что в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар.

Также накануне с предупреждением к алматинцам обратились в городском ДЧС - сообщалось, что имеется угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2150352-ekskavator-upal-v-reku-v-almatinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie