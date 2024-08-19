Экскаватор упал в реку в Алматинской области (видео)

В Алматинской области спасен водитель экскаватора - техника упала в реку из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

В Райымбекском районе из-за сильного дождя водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание экскаватора с дороги в реку.

Спасатели подали лестницу и помоги мужчине подняться. В медицинской помощи пострадавший 1972 года рождения не нуждался.

Ранее сообщалось, что в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар.

Также накануне с предупреждением к алматинцам обратились в городском ДЧС - сообщалось, что имеется угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы.