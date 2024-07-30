4-летний ребенок выпал из окна арендованного дома в зоне отдыха в Бурабае

4-летний ребенок выпал из окна арендованного домика на территории зоны отдыха в Бурабае. Мальчик находится в больнице с травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские начали досудебное производство по факту падения ребенка из окна, произошедшего 26 июля.

"Установлено, что 4-летний ребенок находился один в комнате второго этажа арендованного домика. В результате падения из окна второго этажа мальчик получил травмы и в настоящее время находится в больнице", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по ч.1 ст.141 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию детей), назначены экспертизы.

Сотрудники полиции в очередной раз призвали родителей усилить контроль за малолетними детьми.

"Как правило, подавляющее большинство падений происходят из-за рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна", - предупредили в ведомстве.

Добавим, что по ч.1 ст.141 УК РК ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, либо лицом, выполняющим эти обязанности по специальному поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности, если это повлекло по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.