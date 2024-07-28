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Один погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке в России

Опубликовано:

Молния в небе
Гроза. Иллюстративное фото: Ron Crabtree/Getty Images

Один человек погиб после удара молнии в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот", еще трое пострадали - медики прокомментировали произошедшее.

В Министерстве здравоохранения Московской области корреспондентам РИА Новости рассказали о произошедшей трагедии.

В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО", - заявили в ведомстве

По данным министерства, один из поступивших пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.

Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили изданию в экстренных службах.

Отметим, что в МЧС РК ранее озвучили правила безопасности при грозе:

  • во время грозы избегайте открытой местности;
  • отдалитесь от берега, так как вода отличный проводник тока;
  • нельзя купаться и ловить рыбу;
  • желательно избавиться от металлических предметов;
  • не используйте мобильный телефон.

"Соблюдая данные правила вы можете обезопасить себя от несчастных случаев. ️Берегите себя и своих близких",- призвали спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2140975-odin-pogib-troe-postradali-pri-udare-molnii-v-parke-v-rossii/

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