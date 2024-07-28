Один погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке в России

Один человек погиб после удара молнии в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот", еще трое пострадали - медики прокомментировали произошедшее.

В Министерстве здравоохранения Московской области корреспондентам РИА Новости рассказали о произошедшей трагедии.

В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО", - заявили в ведомстве

По данным министерства, один из поступивших пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.

Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили изданию в экстренных службах.

Отметим, что в МЧС РК ранее озвучили правила безопасности при грозе:

во время грозы избегайте открытой местности;

отдалитесь от берега, так как вода отличный проводник тока;

нельзя купаться и ловить рыбу;

желательно избавиться от металлических предметов;

не используйте мобильный телефон.

"Соблюдая данные правила вы можете обезопасить себя от несчастных случаев. ️Берегите себя и своих близких",- призвали спасатели.