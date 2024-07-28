Один погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке в России
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Один человек погиб после удара молнии в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот", еще трое пострадали - медики прокомментировали произошедшее.
В Министерстве здравоохранения Московской области корреспондентам РИА Новости рассказали о произошедшей трагедии.
В результате происшествия погиб один человек, и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава МО", - заявили в ведомстве
По данным министерства, один из поступивших пациентов находится в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести.
Люди, в которых ударила молния в подмосковном парке "Патриот", прятались под зонтом от дождя, сообщили изданию в экстренных службах.
Отметим, что в МЧС РК ранее озвучили правила безопасности при грозе:
- во время грозы избегайте открытой местности;
- отдалитесь от берега, так как вода отличный проводник тока;
- нельзя купаться и ловить рыбу;
- желательно избавиться от металлических предметов;
- не используйте мобильный телефон.
"Соблюдая данные правила вы можете обезопасить себя от несчастных случаев. ️Берегите себя и своих близких",- призвали спасатели.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2140975-odin-pogib-troe-postradali-pri-udare-molnii-v-parke-v-rossii/