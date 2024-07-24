Еще два случая выпадения детей из окон произошли в Казахстане
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В разных регионах Казахстана зафиксировали два случая выпадения малолетних детей из окон квартир. В обоих происшествиях малыши были госпитализированы с травмами.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Акмолинской области, сегодня, 24 июля, девочка 2022 года рождения пострадала, выпав из окна.
Полицейские призвали родителей усилить контроль над малолетними детьми, а также не оставлять их рядом с открытыми окнами одних.
Между тем в пресс-службе МЧС в Telegram рассказали о другом таком же случае, произошедшем в городе Сатпаев в области Ұлытау. Там четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа.
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
Вчера в МЧС сообщали, что в Рудном из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпал ребенок. Мальчик попал в больницу.
Как снизить риск падения ребенка с высоты
В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона. Спасатели рекомендуют:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна - дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
- Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.
- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
- Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2139381-eshche-dva-sluchaya-vypadeniya-detey-iz-okon-proizoshli-v-kazahstane/