Искали более двух суток: обессиленного пенсионера нашли у реки в Алматинской области

В Алматинской области спасатели нашли мужчину, который пропал несколько дней назад. Он лежал обессиленный на берегу реки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Спасатели нашли мужчину 1947 года рождения, которого искали более двух дней в Алматинской области, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

8 июня 77-летний мужчина выехал на рыбалку на реку Или вблизи села Караой Балхашского района и не вернулся. Его родные обратились за помощью в службу спасения.

Поиски мужчины велись в течение двух суток при помощи беспилотника, шли также и наземные работы. Пеший патруль прочесал более 30 км в юго-западном направлении от села Караой.

В итоге мужчину удалось найти - он лежал обессиленный на берегу реки. Выяснилось, что он заблудился. Ему оказали первую помощь и доставили в населенный пункт.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.