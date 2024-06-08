Астронавт Уильям Андерс, пилот "Аполлона-8", погиб в авиакатастрофе

Американский астронавт Уильям Андерс, облетевший Луну на космическом корабле "Аполлон-8" и сделавший в космосе одну из самых известных фотографий, погиб в возрасте 90 лет, управляя легкомоторным самолетом.

По официальной информации, его самолет упал в воду к северу от Сиэтла в штате Вашингтон.

Сын Андерса Грег подтвердил, что его отец управлял небольшим самолетом и что его тело было обнаружено в пятницу днем.

"Наша семья опустошена. Он был отличным пилотом. Нам его будет не хватать", — говорится в заявлении семьи.

В 1968 году Андерс был пилотом лунного модуля миссии "Аполлон-8" — первого космического корабля с экипажем, достигшего Луны. Он стал автором культовой фотографии "Восход Земли" — одного из самых знаменитых изображений нашей планеты из космоса.

Снимок был сделан в канун Рождества. На нем запечатлена Земля, поднимающаяся над горизонтом безжизненной лунной поверхности.

Позже Андерс назвал это фото своим самым значительным вкладом в космическую программу.

"Мы проделали весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самым важным, что мы открыли, была Земля", — говорил он.

Многие считают, что этот образ мотивировал глобальное экологическое движение и положил основу всемирной акции "День Земли".

Команда "Аполлона-8" (Уильям Андерс – крайний слева) . Фото: Space Frontiers/Getty Images

По заявлению Национального совета по безопасности на транспорте США, самолет Beechcraft A45, которым управлял 90-летний Уильям Андерс, разбился около 11:40 по местному времени (21:40 по Москве). Он упал в воду примерно 25 метрах от побережья острова Джонс.

Очевидец Филип Персон рассказал местному новостному телеканалу King-TV, что самолет исполнял что-то похожее на мертвую петлю.

"Я не мог поверить своим глазам. Это было похоже на что-то из фильма со спецэффектами. С сильным взрывом, пламенем и всем остальным", — сказал Персон.

На видеокадрах, которые, предположительно, запечатлели крушение, видно, что в последнюю секунду пилот пытается уйти от столкновения, затем самолет врезается в воду, вспыхивает и разваливается на части.