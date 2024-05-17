Два сантехника погибли на рынке "Жетысу" в Алматы (видео)

Трагический инцидент произошел в Алматы - здесь во время прочистки канализации на территории рынка "Жетысу" погибли двое мужчин, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, предполагается, что сантехники отравились ядовитыми парами.

Очевидцы рассказывают, что несчастье произошло ближе к вечеру. Один из сантехников спустился в колодец, чтобы почистить септик. Видимо, мужчина потерял сознание. На помощь бросился его коллега, который тоже упал в обморок.

"Один мужчина спустился в колодец. А второй стоял наверху. И когда первый не поднялся, второй сантехник отправился за ним, чтобы помочь. Но сам не смог выйти. А потом наши парни вытащили их", - рассказал один из очевидцев.

После несчастного случая септик закрыли. Тела погибших отправили в морг.

О погибших известно немного: двое мужчин 55 и 44 лет. Как рассказывают арендаторы, у одного из них осталась жена и восемь детей.

Торговцы винят в трагедии руководство рынка. Утверждают, что сотрудникам не выдавали специальной экипировки. Рабочие спустились в колодец без респираторов.

"Сантехников отправили, чтобы они почистили септик. При этом рабочим не дали экипировку, они спустились в колодец без масок. У них не было защитного пояса. Ничего. Через какое-то время мужчины вытащили их.

Рабочие были живы, где-то 10 минут пульс еще был. Здесь были только арендаторы. Никто из начальников даже не приехал, несмотря на ЧП. Это же халатность. Почему не обеспечили безопасность для сантехников?" - рассказала очевидец Акбопе Кызайбекова.

Представители рынка "Жетысу" общаться с журналистами отказались.

Сейчас обстоятельства гибели мужчин выясняют полицейские.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти людей. Вместе с тем проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств дела.

Все обстоятельства установим: был ли факт нарушения техники безопасности, кем он был допущен. Это станет обязательным предметом досудебного расследования", - сообщили в полиции.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Источник: КТК

Наказание за нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть, предусмотрено статьей 156 Уголовного кодекса РК.

Меры наказания распределяются так: