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Мужчина умер в полицейском авто в Жезказгане

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Полицейское авто
Полицейское авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчина скончался в полицейском авто в Жезказгане при доставлении в медицинское учреждение для освидетельствования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Ұлытау.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 14 мая жительница города обратилась в полицию, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения устроил бытовой конфликт.

Участковые инспекторы, выехавшие на место происшествия, в ходе доставки мужчины на автомашине в медицинское учреждение для освидетельствования обнаружили, что его состояние резко ухудшилось, после чего он скончался.

По заключению экспертизы, смерть наступила в результате сердечной недостаточности на фоне алкогольной кардиомиопатии. По данному факту проводится досудебное расследование.

"Управлением собственной безопасности ДП области проведено служебное расследование, по результатам которого в действиях сотрудников полиции нарушений не усмотрено", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным Большого медицинского словаря, кардиомиопатия - общее название болезней неясной или спорной этиологии, характеризующихся избирательным, чаще невоспалительным, поражением миокарда.

Напомним, в 2021 году в Шымкенте подозреваемый умер во время допроса в полиции. Как рассказали в ДП города, 31-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Ему сразу была оказана первая медицинская помощь и вызваны медики, которые лишь смогли констатировать смерть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2101880-muzhchina-umer-v-policeyskom-avto-v-zhezkazgane/

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