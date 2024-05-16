Мужчина умер в полицейском авто в Жезказгане

Мужчина скончался в полицейском авто в Жезказгане при доставлении в медицинское учреждение для освидетельствования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Ұлытау.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 14 мая жительница города обратилась в полицию, что ее муж в состоянии алкогольного опьянения устроил бытовой конфликт.

Участковые инспекторы, выехавшие на место происшествия, в ходе доставки мужчины на автомашине в медицинское учреждение для освидетельствования обнаружили, что его состояние резко ухудшилось, после чего он скончался.

По заключению экспертизы, смерть наступила в результате сердечной недостаточности на фоне алкогольной кардиомиопатии. По данному факту проводится досудебное расследование.

"Управлением собственной безопасности ДП области проведено служебное расследование, по результатам которого в действиях сотрудников полиции нарушений не усмотрено", - добавили в пресс-службе ведомства.

По данным Большого медицинского словаря, кардиомиопатия - общее название болезней неясной или спорной этиологии, характеризующихся избирательным, чаще невоспалительным, поражением миокарда.

Напомним, в 2021 году в Шымкенте подозреваемый умер во время допроса в полиции. Как рассказали в ДП города, 31-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Ему сразу была оказана первая медицинская помощь и вызваны медики, которые лишь смогли констатировать смерть.