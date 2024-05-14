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Тело пропавшего 21-летнего парня нашли в канале в Атырауской области

Опубликовано:

Водоем
Канал. Иллюстративное фото: atosan / Getty Images

В Атырауской области обнаружено тело 21-летнего парня, который без вести пропал несколько дней назад. Назначена судмедэкспертиза, передает "Ак Жайык".

Вечером 13 мая в канале Курсай всплывшее тело мужчины обнаружили местные жители и сообщили об этом спасателям. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям передали его полицейским.

В отделе полиции Жылыойского района сообщили, что 13 мая в 17.00 было обнаружено тело мужчины 2003 года рождения, пропавшего без вести 9 дней назад. Признаки телесных повреждений отсутствуют. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее пропавших в области Жетісу и Актюбинской области мужчин нашли мертвыми. Предположительно, они утонули в реках. Оба отправились присмотреть за скотом и перестали выходить на связь с близкими.

В Усть-Каменогорске в районе ГЭС также было найдено тело пожилого мужчины, которого несколько дней искали полиция и волонтеры. Стражи порядка отметили, что видимых телесных повреждений обнаружено не было. По данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2100032-telo-propavshego-21-letnego-parnya-nashli-v-kanale-v-atyrauskoy-oblasti/

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