Ребенок получил огнестрельное ранение и выжил в Алматинской области
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В Алматинской области ребенок во время прогулки был ранен пулей. Врачи областной детской клинической больницы спасли его, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в областную детскую клиническую больницу 16 апреля был доставлен пациент 2011 года рождения.
"При осмотре имелась рана в области грудной клетки справа. Из анамнеза: играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел", - рассказали в Управлении здравоохранения Алматинской области.
Ребенок в приемном отделении был осмотрен врачами, затем его экстренно перевели в операционное отделение.
"Была проведена операция - торакоскопия, ревизия, санация грудной клетки, удаление инородного тела (пуля), дренирование. Пуля насквозь прошла через грудную клетку справа, повредив ткани легкого и застряв в межреберье в проекции нижнего полюса лопатки", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря врачам удалось спасти жизнь мальчика, который, как отметили в больнице, родился в рубашке.
Ранее в Западно-Казахстанской области ученик 11 класса получил ранение дробью на охоте, куда поехал со своим старшим братом. Подростка госпитализировали в больницу. По данному факту было начато досудебное расследование по статье о неосторожном причинении вреда здоровью.
А 7 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области выстрелом из огнестрельного оружия был ранен участковый инспектор полиции. Подозреваемого задержали. В его действиях усмотрели признаки посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2095970-rebenok-poluchil-ognestrelnoe-ranenie-i-vyzhil-v-almatinskoy-oblasti/