Ребенок получил огнестрельное ранение и выжил в Алматинской области

В Алматинской области ребенок во время прогулки был ранен пулей. Врачи областной детской клинической больницы спасли его, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в областную детскую клиническую больницу 16 апреля был доставлен пациент 2011 года рождения.

"При осмотре имелась рана в области грудной клетки справа. Из анамнеза: играл на берегу озера недалеко от дома, когда раздался выстрел", - рассказали в Управлении здравоохранения Алматинской области.

Ребенок в приемном отделении был осмотрен врачами, затем его экстренно перевели в операционное отделение.

"Была проведена операция - торакоскопия, ревизия, санация грудной клетки, удаление инородного тела (пуля), дренирование. Пуля насквозь прошла через грудную клетку справа, повредив ткани легкого и застряв в межреберье в проекции нижнего полюса лопатки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря врачам удалось спасти жизнь мальчика, который, как отметили в больнице, родился в рубашке.

Ранее в Западно-Казахстанской области ученик 11 класса получил ранение дробью на охоте, куда поехал со своим старшим братом. Подростка госпитализировали в больницу. По данному факту было начато досудебное расследование по статье о неосторожном причинении вреда здоровью.

А 7 апреля в одном из населенных пунктов Алматинской области выстрелом из огнестрельного оружия был ранен участковый инспектор полиции. Подозреваемого задержали. В его действиях усмотрели признаки посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.