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Ребенок оказался запертым в авто в Кызылорде (видео)

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Спасатели вскрывают автомобиль в Кызылорде
Работа спасателей. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня в Кызылорде сняли на видео спасение ребенка 2022 года рождения из запертого автомобиля. Девочка в результате происшествия не пострадала, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, инцидент произошел во дворе многоэтажного жилого дома в Кызылорде. Маленькая девочка осталась одна внутри запертой машины. Как можно понять из видео, малышка лежала в детском автокресле на переднем пассажирском сиденье.

"По вызову четверо спасателей выехали на место происшествия и открыли дверь машины при помощи специального оборудования. Девочка 2022 года рождения, оставшаяся в машине, спасена в целости и невредимости. Житель города поблагодарил спасателей", - говорится в сообщении МЧС.

В марте спасатели в области Ұлытау вызволяли из запертого автомобиля 1,5-годовалого ребенка. Сотрудники ДЧС прибыли на место происшествия за считаные минуты и быстро открыли дверь машины. Ребенок не пострадал.

А в прошлом году в селе Теренколь Павлодарской области спасатели вытащили 5-летнюю девочку из стиральной машины. Ребенок хотел достать игрушку из барабана, залез внутрь, но не смог выбраться. Бытовой прибор пришлось вскрывать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2093702-rebenok-okazalsya-zapertym-v-avto-v-kyzylorde-video/

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