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Девочка сорвалась с 3 этажа заброшенного завода в Шымкенте

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Девочка в кепке стоит спиной
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте 11-летняя девочка упала с третьего этажа заброшенного завода, где она и другие дети играли. Сейчас школьница находится в реанимации, передает издание Otyrar.kz.

Как пишет издание, инцидент произошел 16 апреля.

В ДЧС рассказали, что до приезда скорой помощи спасатели оказали пострадавшей первую помощь. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу, ее обследовали нейрохирург, травматолог и реаниматолог. По их рекомендациям девочку госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали.

"У пострадавшей сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ушибы и ссадины лица и лобной области. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Ушибленная рана правого коленного сустава.

Состояние при поступлении тяжелое за счет общей мозговой симптоматики. Была сделана операция репозиция правого бедра с внутренней фиксацией", — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.

Сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2086757-devochka-sorvalas-s-3-etazha-zabroshennogo-zavoda-v-shymkente/

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