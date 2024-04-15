Два подростка решили искупаться и едва не погибли в области Жетісу

В области Жетісу в воскресенье, 14 апреля, два подростка 13 лет решили искупаться, но едва не погибли, застряв на островке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства по ЧС, инцидент произошел на реке Каратал в районе дачного общества Уйтас.

"Были спасены двое несовершеннолетних, которые, купаясь без сопровождения взрослых, заплыли на островок посередине реки и не смогли самостоятельно вернуться на берег", - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели доставили двоих подростков 2011 года рождения на берег.

Отмечается, что мальчики не нуждались в медицинской помощи.

Что делать, если вы увидели, как человек тонет

На сайте МЧС РФ сообщается, что, если Вы увидели тонущего человека, необходимо:

вытащить человека из воды;

вызвать "скорую";

оказать ему доврачебную медицинскую помощь.

Тонущий человек в большинстве случаев впадает в панику, не слышит слов и не понимает происходящего. Он хватается за все что можно, и этим становится опасным для человека, который хочет его спасти.

Если человек в сознании:

Чтобы вытащить человека из воды, если он в сознании, бросьте ему плавающий предмет - надувной мяч, доску, веревку и др., чтобы он мог схватиться за него и успокоиться. Таким образом Вы сможете спокойно его вытащить.

Если человек без сознания или обессилен:

Будучи еще на берегу, максимально приблизьтесь к тонущему. Обязательно снимите свою обувь, лишнюю одежду (или хотя бы тяжелую), выверните карманы. Прыгните в воду и приближайтесь к утопающему. Если человек уже ушел под воду, нырните за ним и постарайтесь увидеть его или нащупать. Найдя человека, переверните его на спину. Если тонущий начал за Вас хвататься, быстро избавьтесь от его захвата:

если утопающий схватил Вас за шею или туловище, то обхватите его одной рукой за поясницу, а второй рукой оттолкните его голову, упираясь в подбородок;

если схватил за руку, то выверните ее и выдергивайте из рук утопающего.

Если такие методы не помогают избавиться от захвата, то наберите в легкие воздух и ныряйте: тонущий будет менять захват, и Вы сможете в этом время от него освободиться.

Постарайтесь действовать спокойно и не проявляйте жестокости к утопающему.

4. Транспортируйте тонущего на берег. Для этого существует несколько методов:

находясь сзади, обхватите подбородок своими ладонями с двух сторон и гребите к берегу ногами;

просуньте свою левую руку под мышку левой руки тонущего, при этом захватите своей левой рукой также и запястье его правой руки, гребите ногами и одной рукой;

возьмите своей рукой пострадавшего за волосы и положите его голову на свое предплечье, гребите ногами и одной рукой.

Когда Вы вытащили пострадавшего на берег, срочно вызовите скорую помощь и окажите ему первую доврачебную помощь.