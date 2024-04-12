Как наказали собственника пруда в Павлодарской области после гибели детей

В Павлодарской области два ребенка утонули в пруду-накопителе, который не был огорожен. Компанию, которой принадлежал водоем, оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, за нарушение земельного законодательства привлекли к ответственности владельца ТОО в Павлодарской области.

"В сельской местности региона два малолетних ребенка попали в пруд-накопитель, в результате чего утонули. Следствием установлено, что гидротехническое сооружение не ограждено должным образом, отсутствует электроосвещение и знак о запрете купания, рыбалки и добычи раков", - заявили в ДП региона.

В ходе разбирательств было поручено проверить расположение пруда-накопителя на предмет нарушения земельного законодательства.

"Сотрудниками Департамента по управлению земельными ресурсами по Павлодарской области проведена проверка, после чего ТОО привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушение права государственной собственности на землю", - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.

Как отметили в ведомстве, в соответствии со ст.200 УПК РК, установив при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона.

Представления подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок. Если же представление в течение указанного срока остается нерассмотренным, то к ответственности привлекается должностное лицо, на рассмотрении которого находился документ.

Напомним, в начале октября двух детей семи и восьми лет обнаружили мертвыми в искусственном водоеме в 500 метрах от села Галицкое в Павлодарской области. В полицию обратилась их мать, когда вернулась домой после работы и не нашла своих сыновей. Полицейские и сельчане стали прочесывать местность и нашли тела в воде. Отмечалось, что искусственный водоем никак не огражден, не освещен и представляет угрозу для жизни людей.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел в конце марта в поселке Ебейты Байганинского района.