Как наказали собственника пруда в Павлодарской области после гибели детей
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В Павлодарской области два ребенка утонули в пруду-накопителе, который не был огорожен. Компанию, которой принадлежал водоем, оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, за нарушение земельного законодательства привлекли к ответственности владельца ТОО в Павлодарской области.
"В сельской местности региона два малолетних ребенка попали в пруд-накопитель, в результате чего утонули. Следствием установлено, что гидротехническое сооружение не ограждено должным образом, отсутствует электроосвещение и знак о запрете купания, рыбалки и добычи раков", - заявили в ДП региона.
В ходе разбирательств было поручено проверить расположение пруда-накопителя на предмет нарушения земельного законодательства.
"Сотрудниками Департамента по управлению земельными ресурсами по Павлодарской области проведена проверка, после чего ТОО привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушение права государственной собственности на землю", - рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов.
Как отметили в ведомстве, в соответствии со ст.200 УПК РК, установив при производстве по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона.
Представления подлежат рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок. Если же представление в течение указанного срока остается нерассмотренным, то к ответственности привлекается должностное лицо, на рассмотрении которого находился документ.
Напомним, в начале октября двух детей семи и восьми лет обнаружили мертвыми в искусственном водоеме в 500 метрах от села Галицкое в Павлодарской области. В полицию обратилась их мать, когда вернулась домой после работы и не нашла своих сыновей. Полицейские и сельчане стали прочесывать местность и нашли тела в воде. Отмечалось, что искусственный водоем никак не огражден, не освещен и представляет угрозу для жизни людей.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел в конце марта в поселке Ебейты Байганинского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2083634-kak-nakazali-sobstvennika-pruda-v-pavlodarskoy-oblasti-posle-gibeli-detey/