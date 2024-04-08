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"Я стал кричать: "Ползи, ползи!": житель ВКО за день спас двух человек

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Рыбака спасли в ВКО
Спасение провалившегося под лед. Фото: ДЧС ВКО

Житель Усть-Каменогорска за один день два раза спасал рыбаков, провалившихся под лед на Сибинских озерах. Помогали ему и другие очевидцы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, оба инцидента произошли 6 апреля в Уланском районе.

"Один из мужчин шел по льду и провалился. Житель Усть-Каменогорска Александр Алексеев, который это заметил, не растерялся и бросил терпящему бедствие трос, с помощью которого вытащил рыболова на берег", - пояснили в ДЧС ВКО.

На этом история не закончилась. Собравшись выезжать с озера домой, Александр и другие очевидцы заметили еще одного мужчину, который провалился.

"Я стал кричать: "Ползи, ползи!" Потом с мужчинами, которые помогали, кинули трос и санки. Провалившийся хоть и был напуган, справился. Когда он добрался до санок, мы вместе с другими очевидцами его вытянули в безопасную зону", - рассказал Александр.

ДЧС ВКО обратился к гражданам с просьбой строго соблюдать меры безопасности.

"Весенний лед очень опасен. Оттепель уменьшает прочность льда. В любой момент лед может провалиться под вашими ногами", - предупредили в ведомстве.

А в начале марта на реке Шарон в Атырауской области под лед ушла 32-летняя женщина. Она стала звать на помощь. Крики услышали полицейские, они вытянули женщину на берег и оказали ей первую медицинскую помощь.

Что делать, если вы провалились под лед

Как сообщается на сайте МЧС РК, если вы провалились под лед:

  • громко позовите на помощь, но не паникуйте;
  • не барахтайтесь в проломе;
  • не наваливайтесь на кромку льда - это приведет к расширению места провала;
  • надо выкинуть тело на лед подальше от пролома, опереться локтями о лед, привести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды. Далее нужно вынести на лед ногу, ближайшую к кромке льда, затем и другую;
  • оказавшись на прочном льду, нужно отползти от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2080583-ya-stal-krichat-polzi-polzi-zhitel-vko-za-den-spas-dvuh-chelovek/

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