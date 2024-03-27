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Замерзающего в снегу мужчину обнаружили в СКО (видео)

Опубликовано:

Мужчина в сугробе в СКО
Мужчина в сугробе. Кадр из видео: polisia.kz

Замерзающего в снегу пьяного мужчину спасли полицейские в Северо-Казахстанской области. Его заметили в 5 утра на мониторе видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в ночь с 22 на 23 марта житель райцентра Мамлютки, не состоящий на учетах, едва не замерз, возвращаясь домой после распития спиртного в гостях.

Было ранее утро, около пяти часов, увидеть упавшего в сугроб человека было некому. Однако на него обратил внимание дежурный районного отдела полиции на мониторе видеонаблюдения.

На место происшествия были направлены правоохранители. Чтобы избежать риска для здоровья, а, может быть, и жизни мужчины, они помогли мамлютчанину сориентироваться, узнали его адрес и отвезли домой.

Напомним, ранее полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта в Караганде. Инцидент произошел 8 марта. К патрульным подъехал автомобиль, водитель которого сообщил о ЧП на одном из перекрестков города - другая машина заехала на бордюр. Когда стражи порядка приехали к месту, дверь авто оказалась заблокированной. Один из полицейских разбил стекло со стороны переднего пассажирского места и так попал в салон. С напарником он вынес мужчину на улицу, а затем отвез в больницу.

А в январе в Шымкенте женщина упала с моста и начала тонуть. Стражи порядка спасли ее из ледяной реки, вытащив на берег. Пострадавшую передали медикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2074071-zamerzayuschego-v-snegu-muzhchinu-obnaruzhili-v-sko-video/

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