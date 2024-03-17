Казахстанец выехал на грузовике искать скот и угодил в ловушку (видео)

В Макатском районе Атырауской области нашли сельчанина, который отправился на поиски скота и не вернулся. Подробности инцидента озвучили в МЧС, передает NUR.KZ.

Как пишет Министерство по ЧС в своем Telegram-канале, сегодня ночью, в 02:56, поступил вызов – заявитель сообщил, что некий гражданин 1984 года рождения 16 марта в 06:00 выехал на автомобиле в сторону зимовки "Аязби" на поиски скота и не вернулся.

Пропавшего нашли сегодня утром, в 07:45, в 80 км от поселка Макат в зимовке "Алабие". Как оказалось, мужчина застрял в грязи, когда перевозил лошадь.

"Были задействованы 7 человек и 2 единицы техники из числа ДЧС Атырауской области и родственников", – сообщили в МЧС.

Как быть, если в вашем окружении пропал человек?

Как определить, что случилось что-то неладное

Первый признак пропажи – исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время – не отвечает на звонки, SMS, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте и т.п.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Что предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека (для подачи такого заявления не существует временных ограничений).

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Более полные рекомендации о том, как искать пропавших самостоятельно, а особенно – несовершеннолетних и пожилых, можно узнать на сайте "Электронного правительства".