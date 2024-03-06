Появились подробности гибели полицейского и его друга в Акмолинской области

Стала известна предварительная причина смерти полицейского и его друга, которых обнаружили вчера утром в автомобиле без признаком жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 5 марта в 08.05 в отдел полиции Есильского района поступила информация о том, что в салоне автомобиля марки Audi A6 на территории автомойки в Есиле обнаружены тела двух мужчин.

"Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что молодые люди заехали ночью на автомойку на машине и заснули. Следов насилия не обнаружено. Назначена экспертиза. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Напомним, вчера утром в Есиле прибывшие после звонка на место происшествия стражи порядка обнаружили в автомобиле двоих мужчин без признаков жизни. Выяснилось, что один из умерших работал в полиции, ему было 27 лет. Другим погибшим оказался 28-летний местный житель, друг правоохранителя. Причина смерти устанавливалась.

Осенью прошлого года на парковке в Астане в салоне автомашины также было найдено тело мужчины 49 лет. Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований и назначили необходимые экспертизы.