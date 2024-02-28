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Женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением в Шымкенте

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Работающая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 27 февраля, в Шымкенте случилась трагедия - женщина погибла, еще три человека попали в больницу с отравлением, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС, несчастный случай произошел в микрорайоне Игилик.

"В частном жилом доме предварительно из-за неисправности отопительной печи на природном газе владелец дома погибла, три человека госпитализированы.

На место происшествия были задействованы 2 человека личного состава ДЧС и 1 техника, 3 человека и 1 техника АО "Интергаз", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2063372-zhenschina-pogibla-esche-tri-cheloveka-popali-v-bolnitsu-s-otravleniem-v-shymkente/

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