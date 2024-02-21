Ребенок чуть не утонул в бассейне в Алматы

В воскресенье, 18 февраля, в общественном бассейне в Алматы начал тонуть маленький ребенок. Его реанимировали сотрудники СГО, оказавшиеся поблизости, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС мегаполиса.

Сообщается, что 18 февраля около 17:00 на территории общественного бассейна люди начали кричать о том, что в бассейне утонул ребенок.

На месте оказались сотрудники Службы госохраны, которые находились в служебной командировке.

По их словам, пульс ребенка не определялся, он не дышал.

"Убедившись в отсутствии инородных предметов в полости рта, приступил к сердечно-легочной реанимации. Все действия по спасению утопленника проводились под командованием Абирова Серика, который осуществлял искусственное дыхание методом "рот-в-рот", а Касенов Талгат и Ілияс Серік проводили компрессию грудной клетки.

После нескольких попыток реанимации ребенок, прокашлявшись, задышал", – рассказали в Департаменте по ЧС Алматы.

Вчера сотрудников, проводивший реанимацию, наградили "Благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан".

Также благодарность выразил отец спасенного ребенка.

По данным с официального сайта ведомства, Служба государственной охраны РК – это непосредственно подчиненный и подотчетный президенту РК специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.