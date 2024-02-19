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Мужчину унесло на отколовшейся льдине на Капшагае

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Операция по спасению человека
Спасение рыбака. Фото: ДЧС Алматинской области

На Капшагайском водохранилище 74-летнего рыбака сняли с отколовшейся льдины. Сотрудники службы спасения доставили его на берег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 16 февраля в 08.52 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Капшагайском водохранилище в районе участка "Голубой залив" откололась льдина, а на ней остался мужчина 1949 года рождения.

На место вызова незамедлительно были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда города Қонаева. 

"Как выяснилось, мужчина приехал в ночное время на ловлю рыбы. Утром льдина откололась и, так как выбраться самостоятельно на берег он не смог, то обратился в службу спасения", - рассказали в ДЧС региона.

Силами 8 спасателей, 2 единиц техники и одного плавсредства оперативно-спасательного отряда рыбак был доставлен на берег.

Спасение рыбака в Алматинской области
Спасательная операция. Фото: ДЧС Алматинской области

Сообщается, что в медицинской помощи он не нуждался.

"Мужчина выразил огромную благодарность сотрудникам ДЧС Алматинской области за спасение жизни", - отметили в ведомстве.

В связи со сложившейся неустойчивой погодой и в целях недопущения несчастных случаев ДЧС Алматинской области призвал соблюдать правила безопасности на водоемах и воздержаться от выхода на тонкий лед.

Правила безопасности для любителей подледной рыбалки

Как сообщается на сайте МЧС РК, для зимней рыбалки надо выбирать знакомый водоем и те места, где глубина не превышает рост человека.

Рыбакам нужно уметь распознавать опасный и безопасный лед и соблюдать осторожность при спуске с берега на лед: в этих местах он может быть слабым.

Не стоит делать несколько прорубей рядом. Нежелательно садиться большой группой на маленьком участке льда.

Если в процессе пробивания лунки из нее начинает бить фонтаном вода, то это означает, что место опасное и не подходит для безопасной рыбалки.

С собой необходимо иметь острые предметы, которые можно было бы использовать для спасения в случае трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2061689-muzhchinu-uneslo-na-otkolovsheysya-ldine-na-kapshagae/

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