Погибшего нашли при пожаре в заброшенном доме в Павлодаре (видео)
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Сегодня днем в Павлодаре сгорел частный дом, предположительно заброшенный. При тушении пожара было обнаружено тело. Личность погибшего устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Telegram, сегодня в 12.48 поступило сообщение о горении частного дома, расположенного на улице Второй проезд.
В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на площади 15 квадратных метров.
Сообщается, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"На месте пожара обнаружено тело. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.
Пожар ликвидировали в 14.44. На месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что следует делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2061209-pozhar-v-chastnom-dome-v-pavlodare-unes-zhizn-cheloveka-video/