Погибшего нашли при пожаре в заброшенном доме в Павлодаре (видео)

Сегодня днем в Павлодаре сгорел частный дом, предположительно заброшенный. При тушении пожара было обнаружено тело. Личность погибшего устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Telegram, сегодня в 12.48 поступило сообщение о горении частного дома, расположенного на улице Второй проезд.

В результате пожара произошло частичное обрушение кровли на площади 15 квадратных метров.

Сообщается, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"На месте пожара обнаружено тело. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.

Пожар ликвидировали в 14.44. На месте работали 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что следует делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.